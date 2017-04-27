Букмекеры отдают предпочтение сборной Швеции в матче с Россией

Сегодня в рамках Евротура в Стокгольме состоится матч 1-го тура Чешских игр между сборными Швеции и России. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция – Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициенты Winline: П1 2,04 – Н 4,26 – П2 2,83

Трансляция матча Швеция – Россия

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Россия.

Прямая трансляция матча Швеция – Россия 27 апреля на канале "Матч ТВ".

СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ Швеция – Россия

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +26=1-39, 169 – 205.