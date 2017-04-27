Букмекеры отдают предпочтение сборной Швеции в матче с Россией

Сегодня в рамках Евротура в Стокгольме состоится матч 1-го тура Чешских игр между сборными Швеции и России. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция – Россия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициенты Winline: П1 2,04 – Н 4,26 – П2 2,83
Трансляция матча Швеция – Россия
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Россия.
Прямая трансляция матча Швеция – Россия 27 апреля на канале "Матч ТВ".
СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ Швеция – Россия
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +26=1-39, 169 – 205.