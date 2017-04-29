Букмекеры отдают предпочтение сборной России в матче с Финляндией

Сегодня в рамках Евротура в Ческе-Будеевице состоится матч 2-го тура Чешских игр между сборными Финляндии и России. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия - Финляндия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициенты Winline: П1 1,91 – Н 4,36 – П2 3,05

Трансляция матча Россия - Финляндия

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Финляндия.

Прямая трансляция матча Россия - Финляндия 29 апреля на канале "Матч ТВ".

СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +38=1-26, 183 – 139.