Букмекеры отдают предпочтение сборной России в матче с Финляндией

Сегодня в рамках Евротура в Ческе-Будеевице состоится матч 2-го тура Чешских игр между сборными Финляндии и России. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия - Финляндия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициенты Winline: П1 1,91 – Н 4,36 – П2 3,05
Трансляция матча Россия - Финляндия
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Финляндия.
Прямая трансляция матча Россия - Финляндия 29 апреля на канале "Матч ТВ".
СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +38=1-26, 183 – 139.