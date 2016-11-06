Букмекеры отдают предпочтение сборной России в матче с Чехией

Сегодня состоится матч 3-го тура Кубка "Карьяла" между сборными России и Чехии. Начало – в 14:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Чехия – Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,06 – Н 4,34 – П2 1,91

Трансляция матча Чехия - Россия 6 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия.

Прямая трансляция матча Россия – Чехия - в воскресенье, 6 ноября, на канале "Матч ТВ".