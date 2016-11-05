08:45 | ХОККЕЙ — Европа

Букмекеры оценивают победу сборной России над сборной Швеции с коэффициентом 2,37

Швеция – Россия. Фото REUTERS
Швеция – Россия. Фото REUTERS
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5 ноября состоится матч 2-го тура Кубка Карьяла между сборными Швеции и России. Начало – в 14:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция – Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,36 – Н 4,27 – П2 2,37

Трансляция матча Швеция – Россия 5 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Россия.

Прямая трансляция матча Швеция – Россия 5 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +25=1-37, 162 – 197.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

17 декабря 2015 года

Еврохоккейтур

Россия – Швеция

1:4

21 апреля 2016 года

Еврохоккейтур

Швеция – Россия

4:1

23 апреля 2016 года

Еврохоккейтур

Швеция – Россия

0:4

17 мая 2016 года

Групповой этап ЧМ

Россия – Швеция

4:1

18 сентября 2016 года

Групповой этап КМ

Россия – Швеция

1:2
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