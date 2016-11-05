Букмекеры оценивают победу сборной России над сборной Швеции с коэффициентом 2,37

5 ноября состоится матч 2-го тура Кубка Карьяла между сборными Швеции и России. Начало – в 14:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция – Россия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,36 – Н 4,27 – П2 2,37
Трансляция матча Швеция – Россия 5 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Россия.
Прямая трансляция матча Швеция – Россия 5 ноября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +25=1-37, 162 – 197.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
17 декабря 2015 года
|
Еврохоккейтур
|
Россия – Швеция
|
1:4
|
21 апреля 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Швеция – Россия
|
4:1
|
23 апреля 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Швеция – Россия
|
0:4
|
17 мая 2016 года
|
Групповой этап ЧМ
|
Россия – Швеция
|
4:1
|
18 сентября 2016 года
|
Групповой этап КМ
|
Россия – Швеция
|
1:2