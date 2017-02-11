11:30 | ХОККЕЙ — Европа

Букмекеры не видят фаворита в матче Швеция – Россия

Швеция – Россия. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Швеция – Россия. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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11 февраля состоится матч 2-го тура Шведских игр между сборными Швеции и России. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция – Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,21 – Н 4,17 – П2 2,57

Трансляция матча Швеция – Россия 11 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Россия.

Прямая трансляция матча Швеция – Россия 11 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +26=1-38, 167 – 201.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

23 апреля 2016 года

Еврохоккейтур

Швеция – Россия

0:4

17 мая 2016 года

Групповой этап ЧМ

Россия – Швеция

4:1

18 сентября 2016 года

Групповой этап КМ

Россия – Швеция

1:2

5 ноября 2016 года

Еврохоккейтур

Швеция – Россия

2:3

15 декабря 2016 года

Еврохоккейтур

Швеция – Россия

3:1
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