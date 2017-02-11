Букмекеры не видят фаворита в матче Швеция – Россия

11 февраля состоится матч 2-го тура Шведских игр между сборными Швеции и России. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция – Россия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,21 – Н 4,17 – П2 2,57
Трансляция матча Швеция – Россия 11 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Россия.
Прямая трансляция матча Швеция – Россия 11 февраля на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +26=1-38, 167 – 201.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
23 апреля 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Швеция – Россия
|
0:4
|
17 мая 2016 года
|
Групповой этап ЧМ
|
Россия – Швеция
|
4:1
|
18 сентября 2016 года
|
Групповой этап КМ
|
Россия – Швеция
|
1:2
|
5 ноября 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Швеция – Россия
|
2:3
|
15 декабря 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Швеция – Россия
|
3:1