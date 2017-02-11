Букмекеры не видят фаворита в матче Швеция – Россия

11 февраля состоится матч 2-го тура Шведских игр между сборными Швеции и России. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция – Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,21 – Н 4,17 – П2 2,57

Трансляция матча Швеция – Россия 11 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Россия.

Прямая трансляция матча Швеция – Россия 11 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +26=1-38, 167 – 201.

Результаты последних матчей