Букмекеры не верят в победу сборной Швеции над сборной России

15 декабря состоится матч первого тура Кубка Первого канала Швеция – Россия. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция – Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,40 – Н 5,43 – П2 1,41

Трансляция матча Швеция – Россия 15 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Россия.

Прямая трансляция матча Швеция – Россия 15 декабря на канале "Первый канал".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +25=1-38, 164 – 200.

Результаты последних матчей