Букмекеры не верят в победу сборной Швеции над сборной России

15 декабря состоится матч первого тура Кубка Первого канала Швеция – Россия. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция – Россия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 5,40 – Н 5,43 – П2 1,41
Трансляция матча Швеция – Россия 15 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Россия.
Прямая трансляция матча Швеция – Россия 15 декабря на канале "Первый канал".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +25=1-38, 164 – 200.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
21 апреля 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Швеция – Россия
|
4:1
|
23 апреля 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Швеция – Россия
|
0:4
|
17 мая 2016 года
|
Групповой этап ЧМ
|
Россия – Швеция
|
4:1
|
18 сентября 2016 года
|
Групповой этап КМ
|
Россия – Швеция
|
1:2
|
5 ноября 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Швеция – Россия
|
2:3