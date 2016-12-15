13:00 | ХОККЕЙ — Европа

Букмекеры не верят в победу сборной Швеции над сборной России

Швеция – Россия. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Швеция – Россия. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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15 декабря состоится матч первого тура Кубка Первого канала ШвецияРоссия. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Швеция – Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,40 – Н 5,43 – П2 1,41

Трансляция матча Швеция – Россия 15 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Россия.

Прямая трансляция матча Швеция – Россия 15 декабря на канале "Первый канал".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +25=1-38, 164 – 200.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

21 апреля 2016 года

Еврохоккейтур

Швеция – Россия

4:1

23 апреля 2016 года

Еврохоккейтур

Швеция – Россия

0:4

17 мая 2016 года

Групповой этап ЧМ

Россия – Швеция

4:1

18 сентября 2016 года

Групповой этап КМ

Россия – Швеция

1:2

5 ноября 2016 года

Еврохоккейтур

Швеция – Россия

2:3
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