Букмекеры не верят в победу сборной России над сборной Финляндии

3 ноября состоится матч 1-го тура Кубка Карьяла между сборными России и Финляндии. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Финляндия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Финляндии. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,93 – Н 4,24 – П2 1,99
Трансляция матча Россия – Финляндия 3 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Финляндия.
Прямая трансляция матча Россия – Финляндия 3 ноября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +35=1-26, 172 – 134.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
19 декабря 2015 года
|
Еврохоккейтур
|
Финляндия – Россия
|
1:8
|
28 апреля 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Россия – Финляндия
|
1:3
|
30 апреля 2016 года
|
Еврохоккейтур
|
Россия – Финляндия
|
2:3
|
21 мая 2016 года
|
1/2 финала ЧМ
|
Финляндия – Россия
|
3:1
|
22 сентября 2016 года
|
Кубок мира
|
Россия – Финляндия
|
3:0