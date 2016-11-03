13:30 | ХОККЕЙ — Европа

Букмекеры не верят в победу сборной России над сборной Финляндии

Россия – Финляндия. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Россия – Финляндия. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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3 ноября состоится матч 1-го тура Кубка Карьяла между сборными России и Финляндии. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Россия – Финляндия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Финляндии. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,93 – Н 4,24 – П2 1,99

Трансляция матча Россия – Финляндия 3 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Финляндия.

Прямая трансляция матча Россия – Финляндия 3 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +35=1-26, 172 – 134.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

19 декабря 2015 года

Еврохоккейтур

Финляндия – Россия

1:8

28 апреля 2016 года

Еврохоккейтур

Россия – Финляндия

1:3

30 апреля 2016 года

Еврохоккейтур

Россия – Финляндия

2:3

21 мая 2016 года

1/2 финала ЧМ

Финляндия – Россия

3:1

22 сентября 2016 года

Кубок мира

Россия – Финляндия

3:0
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