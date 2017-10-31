Браташ и Воробьев определились с составом олимпийской сборной России на Кубок Германии

Тренерский штаб сборной России озвучил имена олимпийской команды – ближайшего резерва национальной сборной, который примет участие в Кубке Германии, информирует пресс-служба ФХР. Турнир пройдет в Аугсбурге с 10 по 12 ноября.

Помимо олимпийской сборной России в нем примут участие национальные команды Германии, Словакии и США.

Состав россиян:

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Самсонов (оба – "Металлург" Мг), Александр Еременко ("Динамо" М);

Защитники: Рушан Рафиков, Павел Коледов (оба – "Локомотив"), Михаил Науменков, Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский (все – ЦСКА), Иван Верещагин ("Сибирь"), Альберт Яруллин ("Ак Барс"), Егор Яковлев (СКА), Алексей Василевский ("Автомобилист");

Нападающие: Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Роман Любимов, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков, Константин Окулов (все – ЦСКА), Илья Каблуков, Евгений Кетов, Николай Прохоркин (все – СКА), Илья Михеев, Кирилл Семенов ("Авангард"), Артем Федоров ("Салават Юлаев"), Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь"), Вячеслав Основин ("Сибирь"), Егор Коршков ("Локомотив").

Тренерский штаб команды: Олег Браташ и Илья Воробьев.