Борис Михайлов: "У Самсонова есть шанс"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что молодые ребята, которые получили вызов в национальную команду, должны показать такой хоккей, который заинтересует тренерский штаб сборной России в дальнейшем сотрудничестве. Сегодня тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком объявил состав на Шведские игры, которые пройдут в Гетеборге с 9 по 12 февраля.

– В прошлом году в это же время в сборную пригласили молодых Телегина и Любимова и они выстрелили. Сейчас снова тренерский штаб позвал молодых армейских ребят – Мамина и Светлакова. Получится ли у них выстрелить?

– Этих хоккеистов пригласили потому, что в своем клубе они проявили себя. Теперь все будет завесить от них. Ребята должны играть в свою игру и показать тот хоккей, чтобы тренерский штаб был заинтересован и дальше их приглашать.

– Первый раз вызвали Капризова. Что об этом думает?

– Кирилл доказал своей игрой право быть в национальной команде. Если он будет также продолжать играть и в составе сборной, значит, у тренеров будет в нем заинтересованность.

– Также впервые вызвали Самсонова. Стоит дать ему шанс сыграть?

– Шанс у него уже есть. Он ведь в составе сборной. А дадут ли ему сыграть – дело тренерского штаба. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)