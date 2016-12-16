11:50 | ХОККЕЙ — Европа

Борис Михайлов: "России нужно отталкиваться от индивидуального мастерства соперника, чтобы победить Чехию"

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подчеркнул, что сборной России необходимо детально изучить игру Чехии, чтобы добиться победы над соперником в матче Кубка Первого канала. По его словам, план на встречу необходимо строить, отталкиваясь от индивидуальных умений чехов.

- Многие эксперты в интервью говорили, что не ожидали поражения от Швеции, - вопрос Михайлову.

- Плохо, что не ожидали. Там ведь тоже играют мастера. Взять того же Умарка, который сделал второй, решающий гол. Этому хоккеисту нужно было уделить особое внимание. Я же не знаю, что Олег Знарок говорил на установке. 

- Что нужно изменить, чтобы обыграть сегодня чехов?

- Надо проанализировать состав соперника в плане индивидуального мастерства каждого чеха и, исходя из этого, строить план игры, который позволил бы нам победить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Россия- Чехия

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