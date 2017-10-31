Борис Михайлов – о сборной: "Состав боевой, есть молодые и задорные"

Легенда отечественного хоккея Борис Михайлов уверен в том, что главный тренер сборной России Олег Знарок вызвал боевой состав на Кубок "Карьяла".

В список хоккеистов, которые примут участие в турнире, включен нападающий ЦСКА Кирилл Капризов и форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин. При этом в сборную не вызван нападающий СКА Илья Ковальчук, также турнир пропустит травмированны форвард невских армейцев Павел Дацюк.

В составе национальной команды – 10 представителей клуба из Северной столицы, а 8 игроков – из ЦСКА.

– Нормальный боевой состав, – сказал Михайлов. – Есть молодые и задорные. Пускай играют и доказывают. Обсуждать кандидатуры не вижу смысла. Тренерский штаб выбрал сильных по их мнению ребят. (Евгений БЕЛОУСОВ)

На Кубке "Карьяла" сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября), Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).

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Капризов и Мозякин вызваны в сборную России на Кубок "Карьяла"