Борис Михайлов – о сборной: "Состав боевой, есть молодые и задорные"

Легенда отечественного хоккея Борис Михайлов уверен в том, что главный тренер сборной России Олег Знарок вызвал боевой состав на Кубок "Карьяла".
В список хоккеистов, которые примут участие в турнире, включен нападающий ЦСКА Кирилл Капризов и форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин. При этом в сборную не вызван нападающий СКА Илья Ковальчук, также турнир пропустит травмированны форвард невских армейцев Павел Дацюк.
В составе национальной команды – 10 представителей клуба из Северной столицы, а 8 игроков – из ЦСКА.
– Нормальный боевой состав, – сказал Михайлов. – Есть молодые и задорные. Пускай играют и доказывают. Обсуждать кандидатуры не вижу смысла. Тренерский штаб выбрал сильных по их мнению ребят. (Евгений БЕЛОУСОВ)
На Кубке "Карьяла" сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября), Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).
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Капризов и Мозякин вызваны в сборную России на Кубок "Карьяла"
- Илья Ковальчук
- Металлург Мг (хоккей)
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Борис Михайлов
- Олег Знарок
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Павел Дацюк
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сергей Мозякин
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Кирилл Капризов