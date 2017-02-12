Борис Михайлов: "Капризов – один из лучших хоккеистов Шведских игр"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что нападающий Кирилл Капризов является кандидатом номер один на поездку на чемпионат мира. У Михайлова остались только положительные впечатления от игры россиян на Шведских играх.

– У меня остались очень хорошие впечатления от всех трех матчей нашей сборной на Евротуре. Ребята показали не только характер, но и мастерство, а также выдержку. Даже в той ситуации, когда команда проигрывала, они не теряли свое лицо, а показывали, что они способны добиться результата.

– Как вы считаете, наметились уже какие-то явные кандидаты на поездку на чемпионат мира?

– Конечно, есть кандидаты. Они проявили себя с самой лучшей стороны. Вратари сыграли очень хорошо, в обороне мы действовали на четыре с плюсом, в атаке тоже ребята молодцы. Кто-то был сильнее, кто-то заметнее, кто-то нет, но они показали, что в будущем тренерский штаб на них может надеяться, что они будут прибавлять и выступать за национальную команду.

– Капризов своим хет-триком почти пробил себе дорогу на чемпионат мира. Согласны?

– Сейчас все говорят о Капризове, но он ведь не один играет, а с партнерами. Да, тройка Ткачева на фоне всех остальных выделялась. В том числе Капризов.

– А как вы лично считаете, Капризов достоин поездки на чемпионат мира? Заслужил это право своей игрой?

– По этому турниру говорить очень сложно, но он один из кандидатов на поездку на первенство мира. Все будет зависеть от того, как Кирилл отыграет плей-офф и в каком состоянии будет находиться перед чемпионатом мира. Сейчас нельзя сказать, кто точно поедет туда. Если мы говорим о кандидатах, то да, Капризов – кандидат номер один. Это один из лучших хоккеистов Шведских игр. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)