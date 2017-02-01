Борис Михайлов: "Хорошо, что Знарок приглашает в сборную молодежь"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поддержал решение Олега Знарка вызывать на матчи Евротура больше молодых игроков. Сегодня тренерский штаб сборной России объявил состав на Шведские игры, которые пройдут в Гетеборге с 9 по 12 февраля.

– Как оцениваете то, что в сборную Знарок продолжает приглашать молодых ребят?

– Я считаю, что это хорошо, потому что тренер делает просмотр и дает возможность молодым ребятам почувствовать, что если они показывают хорошую игру в своих клубах – то будут приглашены в национальную сборную. А это немаловажно. Ведь выступление за свою команду – это один уровень, а за национальную – другой.

– Медведев полтора года не вызывался в сборную и Знарок сейчас его пригласил. Зачем он нужен, на ваш взгляд?

– В любом коллективе должен быть сплав опыта и молодости. Медведев – опытный игрок, вернулся из-за океана, хорошо выступал за свою команду. Поэтому он и приглашен в сборную.

– Видите его в роли дядьки-наставника для молодежи?

– Почему, если хоккеист чуть-чуть постарше – то должен быть дядькой? Во-первых, он должен показывать стабильную игру. Если он будет это делать, то и молодой парень рядом с ним будет показывать стабильную игру. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)