17:14 | ХОККЕЙ — Европа

Борис Майоров: "Отмена трансляции матча сборной? Это безобразие"

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Вице-президент ФХР Борис Майоров разочарован отменой трансляции матча Кубка Первого канала Россия – Чехия. Ранее стало известно, что матчи Кубка Первого канала будут показаны на "Матч ТВ".

– Это безобразие, – заявил Майоров. – Почему у хоккея такие низкие рейтинги? Потому что на Первом канале спорта нет. Зритель не привык! 

Напомним, Первый канал не покажет оставшиеся матчи российского этапа Евротура, о чем сообщила пресс-служба канала в социальных сетях. Как говорится в сообщении, решение об отмене трансляций принято из-за низкого интереса зрителей к хоккейным матчам. Падение интереса показал анализ данных о просмотре вчерашней игры Кубка Первого канала между Россией и Швецией (1:3). (Ярослав СУСОВ)

Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //
Трансляция матча Россия – Чехия

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/europe/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бегущий человек

Потому что сборная не играет, а мучается.

17:41

maximum080

Потому что на Первом канале спорта нет. Зритель не привык! согласен на 100 процентов

17:23

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