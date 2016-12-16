Борис Майоров: "Отмена трансляции матча сборной? Это безобразие"

Вице-президент ФХР Борис Майоров разочарован отменой трансляции матча Кубка Первого канала Россия – Чехия. Ранее стало известно, что матчи Кубка Первого канала будут показаны на "Матч ТВ".

– Это безобразие, – заявил Майоров. – Почему у хоккея такие низкие рейтинги? Потому что на Первом канале спорта нет. Зритель не привык!

Напомним, Первый канал не покажет оставшиеся матчи российского этапа Евротура, о чем сообщила пресс-служба канала в социальных сетях. Как говорится в сообщении, решение об отмене трансляций принято из-за низкого интереса зрителей к хоккейным матчам. Падение интереса показал анализ данных о просмотре вчерашней игры Кубка Первого канала между Россией и Швецией (1:3). (Ярослав СУСОВ)

Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //

Трансляция матча Россия – Чехия