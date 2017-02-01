Бобков, Миронов и Косов вошли в состав олимпийской сборной России

ФХР на своем официальном сайте объявила состав олимпийской сборной России. Команда была собрана из игроков не старше 25 лет и примет участие в Кубке Словакии. 9 февраля российская команда встретится со сборной Словакии в товарищеском матче, на следующий день в рамках полуфинала Кубка Словакии проведет игру с этим же соперником. В финале или матче за третье место сыграет с участником другого полуфинала – Швейцария – Белоруссия.

Состав выглядит следующим образом:

вратари: Василий Демченко ("Трактор"), Александр Шарыченков ("Югра"), Игорь Бобков ("Адмирал");

защитники: Андрей Миронов, Егор Зайцев (оба – "Динамо" Москва), Алексей Василевский ("Автомобилист"), Дмитрий Юдин (СКА), Федор Беляков ("Сибирь"), Рушан Рафиков, Роман Манухов (оба – "Локомотив"), Михаил Науменков (ЦСКА), Глеб Корягин ("Лада");

нападающие: Павел Варфоломеев ("Югра"), Вячеслав Основин (ЦСКА), Артем Гареев ("Автомобилист"), Максим Казаков ("Адмирал"), Кирилл Рассказов ("Торпедо"), Илья Михеев ("Авангард"), Артем Ильенко, Павел Красковский, Александр Кадейкин (все – "Локомотив"), Даниил Вовченко ("Северсталь"), Владислав Калетник, Ярослав Косов (оба – "Металлург" Магнитогорск), Вячеслав Лещенко ("Спартак").