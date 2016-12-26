"Автомобилист" в стартовом матче Кубка Шпенглера уступил "Лугано"

"Автомобилист" в первом матче Кубка Шпенглера проиграл "Лугано" - 2:4. В составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами отметились нападающие Дмитрий Моня и Артем Гареев.

Кубок Шпенглера

Группа Торриани

"Лугано" (Швейцария) - "АВТОМОБИЛИСТ" (Россия) - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Висниевски - 1 (бол., Класен), 9:39 - 1:0. Моня - 1 (Чесалин), 17:16 - 1:1. Санниц - 1 (Уилсон, Лапьер), 31:24 - 2:1. Гарднер - 1 (Фаццини), 32:35 - 3:1. Гареев - 1 (бол., Щитов), 48:21 - 3:2. Класен - 1 (п.в., Лапьер), 59:40 - 4:2.

Вратари: Мерзликин - Лисутин (Сохатский, 32:35, 59:02 - 59:40).

Штраф: 12 - 10.

Судьи: Верли, Фонселиус.

26 декабря. Давос. Vaillant Arena.