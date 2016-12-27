"Автомобилист" на Кубке Шпенглера проиграл "Маунтфилду"

"Автомобилист" проиграл чешскому "Маунтфилду" в матче Кубка Шпенглера со счетом 3:4. Это второе поражение клуба из Екатеринбурга в двух матчах.

Кубок Шпенглера

Группа Торриани

"Маунтфилд" (Чехия) - "АВТОМОБИЛИСТ" (Россия) - 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Голы: Моня - 2 (Тимашов, Торченюк), 0:31 - 0:1. Ярушек - 1 (бол.), 4:28 - 1:1. Кукумберг - 1 (Грегорц), 24:51 - 2:1. Голышев - 1 (Торченюк), 37:20 - 2:2. Чистов - 1 (бол., Василевский), 39:43 - 2:3. Кукумберг - 2 (Павлас), 52:08 - 3:3. Ярушек - 2 (бол., Джериньш), 55:55 - 4:3.

Вратари: Рибар - Сохатский (59:25).

Штраф: 12 - 14.

Броски: 31 (17+5+9) - 34 (7+18+9).

Судьи: Виннерборг, Фонселиус.

27 декабря. Давос. Vaillant Arena.