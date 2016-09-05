10:59 | ХОККЕЙ — Европа

Анже Копитар: "У сборной Словении невероятный характер"

0
0
0

Нападающий сборной Словении Анже Копитар после победы над командой Белоруссии (3:2 Б) и выхода на Олимпиаду-2018 назвал причину успеха. По словам форварда, он и партнеры по национальной сборной очень увчлечены возможностью выступать за свою страну. 

- У нашей команды невероятный характер. Мы настолько увлечены возможностью сыграть за страну, что каждый раз, когда собираемся вместе, считаем, что можем выиграть любой матч. Это была одна из главных причин, почему мы сегодня победили, - цитирует Копитара официальный сайт IIHF.

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ