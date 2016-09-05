Анже Копитар: "У сборной Словении невероятный характер"

Нападающий сборной Словении Анже Копитар после победы над командой Белоруссии (3:2 Б) и выхода на Олимпиаду-2018 назвал причину успеха. По словам форварда, он и партнеры по национальной сборной очень увчлечены возможностью выступать за свою страну.

- У нашей команды невероятный характер. Мы настолько увлечены возможностью сыграть за страну, что каждый раз, когда собираемся вместе, считаем, что можем выиграть любой матч. Это была одна из главных причин, почему мы сегодня победили, - цитирует Копитара официальный сайт IIHF.