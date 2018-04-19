Антон Слепышев: "Игра за сборную - шанс вернуть уверенность в себе. В "Эдмонтоне" я играл по семь - восемь минут"

Нападающий сборной России Антон Слепышев рассказал об адаптации после приезда из Северной Америки. Он заявил, что игра за национальную команду на Евротуре - это шанс для него вернуть уверенность в себе.

- Вы недавно приехали из Северной Америки. Вот Евгений Дадонов вчера ходил, спал практически. А у вас адаптация уже закончилась?

- Да я уже восемь дней назад прилетел, поэтому если плохо сыграю, уже не отмажусь этим, - сказал Слепышев.

- Вы собираетесь возвращаться в Россию. Этот матч - хорошая возможность показать себя?

- Конечно, шанс завершить хорошо сезон, ведь он не был удачным для меня. Россия, не Россия - пока не знаю.

- Сезон был неудачным, так как не хватало доверия в "Эдмонтоне"? Уверенность у вас не пропала?

- Есть такой момент. Сейчас хорошая возможность вернуть ее. Почувствовать, что что-то можешь, а не просто играть по семь-восемь минут.

В этом сезоне 23-летний форвард провел 50 матчей в составе "Эдмонтона" в "регулярке" НХЛ и набрал 12 (6+6) очков.

Сегодня сборная России сыграет со Швецией в рамках Евротура. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры. (Алексей ШЕВЧЕНКО)