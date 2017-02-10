Антипин тренируется со сборной России перед матчем со Швецией

Сборная России прибыла в Гетеборг, где вечером, накануне встречи со сборной Швеции в рамках Шведских хоккейный игр провела ледовую тренировку.

Игроки занимались в следующих сочетаниях:

Береглазов – Любушкин, Голышев – Ткачев – Капризов.

Антипин – Мусин, Шумаков – Шалунов – Санников.

Арзамасцев – Яруллин; Кручинин – Светлаков – Мамин.

Рыков – Осипов, Федоров – Прохоркин – Карпов, Окулов.

Вратари - Шестеркин, Сорокин, Самсонов.

Отметим, что защитник Виктор Антипин, пропустивший встречу с Финляндией в Санкт-Петербурге из-за болезни, приступил к тренировкам. При этом другой игрок обороны Владислав Гавриков еще перед отлетом в Швецию покинул расположение сборной из-за повреждения.