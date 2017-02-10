11:04 | ХОККЕЙ — Европа

Антипин полетел вместе со сборной России в Швецию

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Защитник магнитогорского "Металлурга" Виктор Антипин отправился вместе со сборной в Швецию на матчи Евротура, сообщает ТАСС. 24-летний хоккеист из-за болезни пропустил две тренировки национальной команды, а также первый матч турнира против команды Финляндии (2:1), который состоялся в Санкт-Петербурге.

Напомним, что сборная в Швеции проведет матч с хозяевами турнира 11 февраля, а 12-го числа встретится с командой Чехии. В текущем сезоне Антипин набрал 24 (6+18) очка в 58 встречах регулярного чемпионата КХЛ.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4012239

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