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Андронов заменил Кугрышева в звене Ткачева на матч России против Чехии

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Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала против Чехии. Как и предполагалось, место в воротах займет Игорь Шестеркин. Вместо защитника Максима Осипова в паре с Владиславом Гавриковым сыграет Илья Любушкин.

Состав сборной России: Шестеркин (Бобков);

Белов (А) – Яковлев, Ковальчук (А) – Дацюк (К) – Плотников;

Киселевич – Ожиганов, Ничушкин – Светлаков – Телегин;

Антипин – Береглазов, Андронов – Ткачев – Барабанов;

Гавриков – Любушкин, Шумаков – Шалунов – Санников, Кугрышев.

Отметим, что сегодня стало известно, что Первый канал решил отказаться от трансляций турнира. Все подробности – в материале "СЭ".

Трансляция матча Россия – Чехия

 

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