Андрей Василевский: "Подтянем меньшинство и можем обыгрывать любую команду на ЧМ"

Голкипер сборной России Андрей Василевский после поражения от команды Швеции (3:4 ОТ) в вынесенном матче Чешских игр заявил, что его команда хорошо провела эту встречу, однако ей немного не повезло. Также хоккеист отметил, что российской сборной нужно подтянуть игру в меньшинстве.

– Да играли-то нормально, – сказал Василевский. – Они ж тоже не новички – приехали сюда играть с нами. Все-таки больше половины команды из НХЛ. Хорошо подправили первый и третий гол, второй закрыли хорошо, и здорово попали. Играли хорошо, просто не повезло. Хорошо первую половину играли. Потом, может, они собрались, и мы сбавили ход. Неплохо играли. Меньшинство чуть подтянуть – и нормально будет. Любую команду на чемпионате мира можно обыгрывать, не только шведов.