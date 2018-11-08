22:54 8 ноября | Хоккей — Европа

Андрей Педан: "Вратарь не видел мой бросок, и шайба залетела в ворота"

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Защитник сборной России Андрей Педан рассказал о победе над Финляндией (3:0) в матче Кубка "Карьяла".

- У нас был хороший настрой. - сказал Педан. - Мне все понравилось (улыбается). По тактике у нас был разговор еще в Москве. Все сложилось удачно, по плану. Мой гол? Ваня (Телегин) здорово поборолся в зоне, отдал пас. Вратарь не видел бросок, и залетело. Со шведами буду играть пожестче - против одноклубника Ландера.

В следующем матче, который пройдет 10 ноября, Россия сыграет со Швецией (начало - в 14.00 по московскому времени). 

Россия победила Финляндию на Кубке "Карьяла"

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/eurohockeytour/2018-2019/

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