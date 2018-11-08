Андрей Педан: "Вратарь не видел мой бросок, и шайба залетела в ворота"

Защитник сборной России Андрей Педан рассказал о победе над Финляндией (3:0) в матче Кубка "Карьяла".

- У нас был хороший настрой. - сказал Педан. - Мне все понравилось (улыбается). По тактике у нас был разговор еще в Москве. Все сложилось удачно, по плану. Мой гол? Ваня (Телегин) здорово поборолся в зоне, отдал пас. Вратарь не видел бросок, и залетело. Со шведами буду играть пожестче - против одноклубника Ландера.

В следующем матче, который пройдет 10 ноября, Россия сыграет со Швецией (начало - в 14.00 по московскому времени).

Россия победила Финляндию на Кубке "Карьяла"