Андрей Николишин: "За что Умарку отрывать голову?"

Бывший нападающий сборной России Андрей Николишин высказал свое мнение о словах нападающего сборной Швеции Линуса Умарка на Кубке Первого канала. Сборная Швеции досрочно стала победителем турнира, а форвард "Салавата Юлаева" заметил: "Рад победе на турнире: мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, что этот турнир был приурочен к семидесятилетию российского хоккея, мы счастливы, что уничтожили праздник". Позднее Умарк извинился за свои слова.

- Если подводить итоги Кубка Первого канала, мне понравился матч с финнами, - сказал Николишин. - Игра получилась очень динамичная, быстрая, с обилием моментов и голов. Думаю, зрителям она тоже понравилась.

- Как оцениваете игру Ильи Ковальчука на этом этапе Евротура?

- Смотря с чем сравнивать. Он забросил две шайбы, отдал две передачи, набрал четыре очка на этом турнире. Это хороший показатель для форварда, но нет предела совершенству. Не думаю, что это была лучшая игра в исполнении Ковальчука. Также отметил бы вратаря Игоря Шестеркина. Он очень здорово отыграл на турнире. В матче с финнами, если бы не он - счет был бы совсем другим, не в нашу пользу.

- А что думаете по поводу слов Умарка, который порадовался, что шведы испортили россиянам праздник 70-летия хоккея, выиграв турнир, и реакции на эти слова главного тренера сборной России Олега Знарка?

- Если шведы выиграли наш этап Евротура, где мы были хозяевами, конечно, они испортили нам праздник. Он просто констатировал факт. А в чем слова Умарка не правдивы? Конечно, мы хотели занять первое место, но шведы нас обыграли. За что ему голову отрывать?

- А если подводить итоги года, с учетом мест на Кубке мира и чемпионате мира, что можете сказать про наше выступление?

- Для нас всегда положительным результатом было только первое место. В этом году мы не заняли первое место ни на Кубке мира, ни на чемпионате мира, поэтому я считаю, что это отрицательный результат. Хотя мы нигде не провалились. Поэтому золотая середина. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Линус Умарк: "Мне очень нравится играть в России" //

Линус Умарк: "Мы счастливы, что уничтожили российский праздник" //

Олег Знарок: "Умарку за его слова надо голову оторвать!" //

Алексей Бадюков: "Может, Умарк скажет, что его неправильно перевели"