Андрей Николишин: "России нужно что-то менять, чтобы побеждать Чехию"

Бывший нападающий сборной России Андрей Николишин подчеркнул, что с нынешней атакой национальной команды РФ сложно рассчитывать на положительный результат. По его словам, необходимо что-то менять в игре, чтобы одержать победу в матче Кубка Первого канала над Чехией.

- Как относитесь к формированию звеньев по клубному принципу? - вопрос Николишину.

- Это имеет место быть. Раньше такое проповедовалось сплошь и рядом. Было динамовское, спартаковское, армейское, новгородское звено. Почему бы и нет? Если в одном клубе собраны хорошие, интересные ребята, которые играют вместе, у них есть взаимопонимание, почему их не приглашать в сборную?

- Что нужно изменить, чтобы обыграть сегодня чехов?

- Я, честно говоря, не разбирал игру чехов. Не знаю, что они нам противопоставят и как будут действовать. Но чтобы победить, конечно, нужно что-то менять. У нас мало креатива. С таким созиданием сложно что-то забить и дать результат. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Россия - Чехия