Андрей Миронов: "На Кубке "Карьяла" номер отбывать не будем"

Защитник сборной России рассказал "СЭ" о подготовке к Кубку "Карьяла", стартующему в четверг в Хельсинки. По словам Миронова, в нынешней национальной команде все равны, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС.

– Вы один из самых опытных игроков в составе нынешней команды, принимали участие в чемпионате мира два года. Наверное, у вас будет сейчас особая роль?

– Я считаю, что в этой сборной все равны. Здесь каждому есть что доказывать. У нас молодой состав, но мы едем в Финляндию не номер отбывать, а выигрывать турнир.

– Многие остались под впечатлением от яркой игры сборной Северной Америки на Кубке мира. Нынешний состав российской команды способен порадовать результативным и агрессивным хоккеем?

– Будем стараться. Хотя кому важна красота хоккея, если ты не даешь результат? Тренер в первую очередь будет требовать выполнения определенных вещей. Если все вместе получится – и победить, и яркую игру показать, то возражений не будет.

– Если говорить о сезоне в целом, то как можете его для себя охарактеризовать?

– Из-за травмы я сыграл всего 11 матчей в регулярном чемпионате, долго восстанавливался и по большому счету сезон только для меня начинается. Все в рабочем процессе. Впахиваем и впахиваем.

– Матчи за сборную добавят дополнительных эмоций?

– Вызов в сборную всегда дает новые эмоции, здесь все классно, на позитиве. Приятно видеть столько знакомых лиц, ребят, с кем раньше вместе играл на молодежных чемпионатах мира.

– "Колорадо", владеющее правами на вас в НХЛ, на связь выходит, зовет к себе на будущий год?

– Пока рано о чем-то говорить. Для начала надо этот сезон отыграть.