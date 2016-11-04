Андрей Миронов: "Главное, что сыграли с финнами не красиво, а результативно"

Капитан сборной России Андрей Миронов в преддверии второго матча Кубка "Карьяла" против Швеции рассказал о своей роли в команде Олега Знарка. Также защитник рассказал о целях россиян на турнире.

– Капитаном до этого вообще бывали?

– В "Динамо" был момент. В олимпийской сборной был момент. В этом нет ничего такого. Надо играть так, как и играл, грубо говоря. Ответственность, конечно, повыше. Спасибо за доверие тренерскому штабу, руководству, ребятам. Но у нас в команде 22 капитана. Мы все одно целое, одна команда.

– То есть вам не надо никаких речей произносить?

– У нас речь может произнести каждый. Если повесили нашивку – должен сразу говорить? Все говорят, и я говорю, ассистенты говорят, ребята говорят. Нет такого, что если нашивки нет – нужно молчать. Это неправильно.

– Есть ли у вас идеал капитана? Тот, с кого вы брали пример?

– В "Динамо" с кем работал и играл – Юра Бабенко. Для меня – настоящий капитан. Запомнился отношением и к делу, и к ребятам. Тем, как создавал атмосферу в раздевалке. Шикарная была атмосфера.

– С финнами красиво сыграли.

– Главное, что не красиво, а результативно. Красота результата не дает. Вот когда они вместе идут – тогда здорово. А так мы нацелены на результат, на то, чтобы выиграть этот турнир.

– Ткачев вчера сказал, что вы голодны до побед, поэтому обыграли финнов. Чувствуете голод?

– Конечно, хочется побеждать. Но каждую игру нужно быть голодным, чтобы выходить и выигрывать.

– Некоторые игроки становятся сытыми со временем.

– Думаю, в сборной России таких нет.

– Насколько важно нашим защитникам подключаться в атаку?

– Главное с толком подключаться, чтобы не проваливаться. Это важно, конечно, тактика, грубо говоря. Численное преимущество сразу создается. Важно, опять же, не проваливаться. И отрабатывать всей пятеркой вперед и всей – назад.

– Тренер приветствует подключения?

– Это все от игровой ситуации зависит. Есть момент – подключаешься. Здесь все на чтении игры.