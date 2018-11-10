Андрей Кузьменко: "Меня трясло две игры за первую сборную"

Форвард сборной России Андрей Кузьменко рассказал журналистам о дубле в ворота шведов на Кубке Карьяла.

- В первом голе - молодцы ребята из первого звена, - заявил Кузьменко. - Здорово поменялись, а шведы устали. Барабанов шайбу сохранил, а мне осталось оторваться от защитника и замкнуть передачу. Во второй шайбе спасибо Леше Бывальцеву, мне оставалось только в пустые забить.

- Довольны всем?

- Можно было третью забить, но в перекладину попал. Ребята здорово по моему звену сыграли, создавали моменты, оставалось попадать в пустые.

- Нашли с ними взаимопонимание еще в СКА?

- Да, только позавчера ничего не получалось. Честно говоря, в этой суете меня трясло две игры. Все-таки, первая сборная - это не олимпийская. Только после второго периода оклемался и играл спокойно.

В субботу Россия одолела шведов (4:1) на финском этапе Еврохоккейтура. (Евгений Белоусов)