Андрей Кузьменко: "Евротур несильно отличается от ЦСКА - СКА"

Нападающий сборной России в беседе с журналистами поделился впечатлениями от матча со Швецией (4:1) на Кубке Карьяла.

- На Евротуре сложнее, чем в КХЛ?

- Особой разницы нет, правда в сборной тебя потряхивает, все-таки представляет свою страну. Лучшие игроки своих стран. Скорости чуть выше. От матча ЦСКА - СКА не сильно отличается.

- Проще было забивать Хелльбергу?

- Нет, любому можно забить, главное - хорошо попасть.

- Кетов берег голы под сборную?

- Да, поздравили его. Долго ждал этой шайбы, выжал ее.

- Вас вдохновила победа в командном турнире по пинг-понгу?

- Придала уверенности (смеется). Просто развеялись, в сборной - хорошее настроение. Это положительно сказалось. Развеялись, на лед не ездили. (Евгений Белоусов)

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