Анатолий Голышев: "Здорово, что Россия достояла в концовке игры с Финляндией"

Нападающий сборной России Анатолий Голышев после победы над сборной Финляндии (2:1) в матче Евротура подчеркнул, что было трудно в тот момент, когда соперник сравнял счет. Отметим, что сам Голышев стал автором решающей шайбы.

- Сильно волновались, когда вышли на лед?

- Мне показалось, что мы перебегали их и в самом начале, бросали и атаковали больше. Здорово, что достояли в концовке игры. Трудно было, когда финны сравняли счет. Все парни молодцы.

- Почему так поздно открыли счет?

- Потому что это хоккей. Соперник тоже вышел на лед бороться.

- При завершении атак сказывалось волнение? Были не всегда логичные решения.

- Только вчера мы катались вместе в первый раз. Может быть, это сказалось. Может, кто–то в начале игры волновался. Самое главное, что победили.

- Когда вы забрасывали, сколько рикошетов было?

- Хотел бросать Арзамасцев. Мы переглянулись, я понял, что он увидел меня и побежал на прострел. Мне показалось, что я подставил клюшку. По–моему, от перекладины влетело. Самое главное – забил. (Намик МЕХТИЕВ)