Анатолий Голышев: "В субботу сделаем все возможное для победы над Францией"

Нападающий олимпийской сборной России Анатолий Голышев после поражения от Франции (0:1 ОТ) в товарищеском матче заявил, что в этой встрече вышел на лед в необычном для себя сочетании, а также отметил, что команде нужно улучить игру возле ворот соперника. Следующий матч против французов россияне проведут 15 апреля в Челябинске.

– Не использовали моменты, – заявил Голышев. – Равная игра. Спасибо болельщикам за сумасшедшую поддержку. Сейчас разберем ошибки, проанализируем игру. Будем побеждать во втором матче. Всю неделю катался в другом сочетании, и немного неожиданно поставили в это. Поговорили с ребятами до игры вместе с Пашей Красковским и Егором Коршковым. Много попыток большинства. Надо больше бросать и играть под воротами, если не можем вчистую забить. Надо было реализовывать. В субботу сделаем все возможное.