Анатолий Голышев: "Не хочу говорить об "Айлендерс"

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев сообщил, что старается не думать об "Айлендерс". Этой команде принадлежат права на 23-летнего игрока в НХЛ.

- Ждать ли вас в "Айлендерс" в следующем году?

- Я не хочу об этом говорить. Сейчас идет сезон. Одна треть только позади. Я не хочу загадывать.

- Как Доус вписался в вашу команду?

- Все новички отлично вписались. Мы приняли их здорово, помогли им с бытьем. У нас атмосфера хорошая еще с предсезонки. И сейчас все даже лучше.

- Что с Трямкиным произошло?

- Небольшая травма.

- Вы за кого голосовали в номинации "Лидер" (приз Герои хоккея-2018 в номинации лидер, за который голосовали игроки и тренеры сборной, получил Роман Ротенберг – прим. "СЭ")?

- Мы все единогласно проголосовали. (Игорь Еронко)

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