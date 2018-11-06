Анатолий Голышев: "Не хочу говорить об "Айлендерс"

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев сообщил, что старается не думать об "Айлендерс". Этой команде принадлежат права на 23-летнего игрока в НХЛ.
- Ждать ли вас в "Айлендерс" в следующем году?
- Я не хочу об этом говорить. Сейчас идет сезон. Одна треть только позади. Я не хочу загадывать.
- Как Доус вписался в вашу команду?
- Все новички отлично вписались. Мы приняли их здорово, помогли им с бытьем. У нас атмосфера хорошая еще с предсезонки. И сейчас все даже лучше.
- Что с Трямкиным произошло?
- Небольшая травма.
- Вы за кого голосовали в номинации "Лидер" (приз Герои хоккея-2018 в номинации лидер, за который голосовали игроки и тренеры сборной, получил Роман Ротенберг – прим. "СЭ")?
- Мы все единогласно проголосовали. (Игорь Еронко)
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