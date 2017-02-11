Анатолий Голышев: "Капризов в порядке. Мастер"

Нападающий сборной России Анатолий Голышев после победы над сборной Швеции (4:2) в матче Евротура подчеркнул, что все игроки полностью отдались игре. По словам Голышева, он выкладывается на сто процентов в каждом матче, передает из Гетеборга спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Получился сложный матч со шведами, – подчеркнул Голышев. – Они дома играли, и нам пришлось очень тяжело. В начале у нас игра почему-то не получалась. Играли "5 на 3" две минуты, но, к сожалению, не забили и даже не поддушили соперника. В итоге все равно выиграли, все отдались игре полностью, парни молодцы.

– Как-то у Знарка вы с большим воодушевлением играете.

– Да нет, почему? Я всегда воодушевленный. Всегда отдаюсь на 100 процентов. Не всегда, может, все получается. Три гола нашего звена? Да это Каприз просто в порядке. Мастер.

– Был "Толя-гол", теперь "Толя-пас"?

– Так просто получилось. Удачно партнеры действовали. Все выложились, сейчас желательно быстро восстановить силы, потому что скоро третья игра. В ней полностью выложиться и, надеюсь, с хорошим настроением поехать домой.

– Шайбу Капризову забрали?

– Конечно, забрал. Подарил ему.