Анатолий Голышев: "Игроки сборной России грызли лед, боролись за каждый момент"

Нападающий сборной России Анатолий Голышев после победы над Финляндией в матче Кубка Карьяла (5:1) отметил, что никогда ранее не играл вместе с Валерием Ничушкиным. Голышев отметился дублем в этой игре.
– С Ничушкиным раньше играли? На каком-нибудь уровне.
– Вместе нет. Играли друг против друга только. По школе. А так, в принципе, давно знакомы. С самого детства.
– Как-то договаривались, что будете делать? У вас прямо такая вдохновенная вместе игра пошла.
– Да нет. Играли по заданию, по тактике. Где-то, а в нашей пятерке четыре человека было из ЦСКА, парни подсказали, что делать. Спасибо им. Помогли мне.
– Почему третий период получился таким легким?
– Не знаю. Мы играли по счету, терпели, выполняли задание. Выстояли, не пропустили и в нужное время забили.
– С финнами были частые стычки.
– Это же хоккей, как без них? Это нормально, все же бьются и стараются. Мы грызли лед, боролись за каждый момент.