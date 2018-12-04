Алексей Яшин - о составе сборной: "Домашний турнир - это не повод для проверки молодых игроков и раздачи авансов"

Чемпион мира-1993, один из лучших игроков 90-х и 2000-х Алексей Яшин в беседе с "СЭ" прокомментировал состав сборной России на Кубок Первого канала. Матч с финнами на домашнем этапе Евротура пройдет в формате "Хоккейной классики" на футбольном стадионе "Зенита".

- Считаю, что это сильнейшие игроки, много молодых, но много и тех, кто зарекомендовали себя, стали звездами, - отметил Яшин. - Состав хороший, уверен, ребята смогут выиграть Кубок Первого канала. У нас уже опытная вратарская линия: и Шестеркина, и Сорокина уже не первый год вызывают в сборную. Они молодые ребята, но уже состоявшиеся, их имена на слуху, они уже звезды КХЛ.

Линия атаки очень сбалансированная. Думаю, что больших вопросов у тренерского штаба, кого вызвать в сборную, не возникало. Что касается состава, то у нас любят смотреть на все через призму "черное" или "белое" и давать полярные оценки – "хорошо" или "плохо".

Штаб вызывает в сборную самых сильных игроков, потому что отвечает за результат перед болельщиками. И домашний турнир – это не повод для проверки молодых игроков, раздачи авансов. Должны играть сильнейшие. Если ты сильнейший - ты должен быть в сборной! Игра в сборной должна быть стимулом для молодых хоккеистов. Если не дотягиваешь – больше работай, тренируйся, - сказал Яшин.

- Что касается матчей на футбольном стадионе "Зенита", то должна быть очень интересная игра, запоминающееся событие для хоккея, – продолжил он. - Такие матчи нередко устраиваются в Северной Америке, надеюсь, и в Санкт-Петербурге болельщики заполнят весь стадион. На мой взгляд, это хороший ход, чтобы порадовать болельщиков и придумать для них что-то новое.

Кубок Первого канала пройдет в московском "Парке Легенд", Хельсинки (Финляндия – Чехия) и Санкт-Петербурге (Россия - Финляндия) с 13 по 16 декабря. (Евгений Белоусов)

Сборная России назвала состав на Кубок Первого канала