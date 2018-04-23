Алексей Яшин – о поражениях сборной России на Евротуре: "Это элементы подготовки к ЧМ"

Серебряный призер Олимпиады-1998 в составе сборной России Алексей Яшин прокомментировал "СЭ" результаты последнего этапа Евротура, в котором наша команда впервые в истории уступила во всех трех матчах.

– Идет подготовка к ЧМ, тренерский штаб проверяет кандидатов в сборную, – считает Яшин. – Все же будет крутиться под мировое первенство. Поэтому все, что происходит до ЧМ – эти результаты, тренировки – является элементами подготовки. Посмотрим, что будет на самом турнире. Я уверен, что у нас будет очень сильная сборная, которая достойно выступит.

ЧМ-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая. (Игорь НОВИКОВ)