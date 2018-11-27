Алексей Яшин: "Колоссальный опыт Знарка поможет нашим сборным"

Чемпион мира, экс-форвард сборной России, "Оттавы" и "Айлендерс" Алексей Яшин в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился мнением о возвращении Олега Знарка в национальную команду.

- Здорово, что такой классный специалист вернулся в наш хоккей, - заявил Яшин. - У него колоссальный опыт, который поможет сборным.

Накануне утром в ФХР объявили о назначении Олег Знарка консультантом штаба сборной. В обязанности специалиста будет входить подготовка резерва и работа с юниорскими, молодежной и олимпийской командами. (Евгений Белоусов)