Алексей Василевский: "Следующий сезон в "Тампе"? Поживем-увидим"

Защитник сборной России и "Автомобилиста" Алексей Василевский рассказал о подготовке команды к Кубку Первого канала в разговоре с журналистами. Игрок клуба из Екатеринбурга поделился мнением о возможном переходе в СКА, ЦСКА или отъезде за океан.

– На первом этапе Евротура волновался, – отметил Василевский. – Но здесь волнение уйдет, и завтра покажем себя с лучшей стороны. Готов сыграть все матчи. Мое физическое состояние – на должном уровне.

– Готовы начать следующий сезон в СКА или ЦСКА?

– У меня еще 3 года контракта с "Автомобилистом". Это мой клуб. В "Тампе"? Поживем-увидим.

– Хаванов сказал, что вы уже сейчас готовы для НХЛ.

– Я в КХЛ сейчас играю, дальше посмотрим.

– Круче Ши Уэбер или Алексей Василевский?

– Ши Уэбер.

– "Автомобилист" не уступает сейчас клубам НХЛ?

– Будет интересно с ними сыграть.

– Много ребят из ЦСКА и СКА. Чувствуется как-то?

– Нет, это базовые клубы сборной, из которых тренерский штаб набирает игроков. Комментировать нечего.

– Как Никита Трямкин?

– Нормально, вернется после паузы.

– Чего ожидаете от матча на футбольном стадионе?

– Интересный опыт будет. Соберем много народу, будет хороший хоккей.

– Будете наносить краску под глаза?

– Если будет солнце, можно – посмотрим. (Евгений Белоусов, Игорь Еронко)