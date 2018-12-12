Алексей Василевский: "Следующий сезон в "Тампе"? Поживем-увидим"

Защитник сборной России и "Автомобилиста" Алексей Василевский рассказал о подготовке команды к Кубку Первого канала в разговоре с журналистами. Игрок клуба из Екатеринбурга поделился мнением о возможном переходе в СКА, ЦСКА или отъезде за океан.
– На первом этапе Евротура волновался, – отметил Василевский. – Но здесь волнение уйдет, и завтра покажем себя с лучшей стороны. Готов сыграть все матчи. Мое физическое состояние – на должном уровне.
– Готовы начать следующий сезон в СКА или ЦСКА?
– У меня еще 3 года контракта с "Автомобилистом". Это мой клуб. В "Тампе"? Поживем-увидим.
– Хаванов сказал, что вы уже сейчас готовы для НХЛ.
– Я в КХЛ сейчас играю, дальше посмотрим.
– Круче Ши Уэбер или Алексей Василевский?
– Ши Уэбер.
– "Автомобилист" не уступает сейчас клубам НХЛ?
– Будет интересно с ними сыграть.
– Много ребят из ЦСКА и СКА. Чувствуется как-то?
– Нет, это базовые клубы сборной, из которых тренерский штаб набирает игроков. Комментировать нечего.
– Как Никита Трямкин?
– Нормально, вернется после паузы.
– Чего ожидаете от матча на футбольном стадионе?
– Интересный опыт будет. Соберем много народу, будет хороший хоккей.
– Будете наносить краску под глаза?
– Если будет солнце, можно – посмотрим. (Евгений Белоусов, Игорь Еронко)