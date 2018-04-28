Алексей Василевский: "Показалось, что Белоруссия была сильнее, чем Норвегия"

Защитник олимпийской сборной России Алексей Василевский после победы над Белоруссией на Кубке "АЛРОСА" (1:0 ОТ) отметил, что сегодняшний соперник был сильнее, чем Норвегия, с которой россияне играли в первый день турнира.

– Соперник здорово оборонялся, их вратарь поймал кураж, пробить его было тяжело, - цитирует пресс-служба ФХР Василевского. - Показалось, что Белоруссия была сильнее, чем Норвегия вчера. Пауза между играми у нас была меньше, чем у белорусов, но это не оправдание. Первый период мы вкатывались, а надо было сразу в полную силу начинать играть. Спасибо нашему вратарю Игорю Сапрыкину, он нам сильно помог сегодня.



– Силы остались на завтрашний матч с Австрией?

– Да, отдохнем. Будем готовиться.

– Когда последний раз приходилось играть три матча за три дня?

– Наверное, только на предсезонных турнирах. Даже в плей-офф есть день паузы.