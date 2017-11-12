Алексей Макеев: "Хет-трик? Защитники хорошо набрасывали на ворота"

Нападающий олимпийской сборной России Алексей Макеев после матча Кубка Германии против Словакии (4:2) подчеркнул, что россияне победили за счет хорошей самоотдачи и движения.

В этой встрече Макеев оформил хет-трик. Олимпийская сборная России выиграла турнир, победив Германию (8:2), США (5:2) и Словакию (4:2).

- Победили за счет хорошей самоотдачи и движения, - приводит официальный сайт ФХР слова Макеева. - Как только мы добавили в движении и стали садиться на защитников, начало появляться больше моментов.

Конечно же, хет-трик за сборную вызывает исключительно положительные эмоции. Что могу сказать о своих шайбах? Защитники хорошо набрасывали на ворота и получалось удачно забить. Например, первый гол – это хороший пас Хохлачева, бросал в пустые ворота, просто клюшку нужно было подставлять.