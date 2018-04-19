Алексей Кудашов: "У Дацюка небольшой дискомфорт"

Тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о подготовке команды к матчу с Швецией в рамках Евротура. Встрча состоится сегодня, 19 апреля.
- Бывальцев сыграет в тройке с Гусевым и Дадоновым. Он никогда не выступал с такими сильными партнерами, почему решили его поставить в это звено?
- Каждый игрок начинает с низшей лиги, с юниоров, а потом многие становятся большими хоккеистами. Бывальцев - играющий парень, головастый, решили попробовать такой вариант.
- Почему Дацюк остался в Новогорске?
- Не стали усугублять небольшое, не повреждение даже, небольшой дискомфорт.
- Почему пригласили Кошечкина?
- Даем ему шанс на хорошей волне продолжить сезон после Олимпиады и клуба. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
- Сборная России (Хоккей)
- Алексей Кудашов
- Василий Кошечкин
- Павел Дацюк
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Евгений Дадонов
- Никита Гусев
- Алексей Бывальцев
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