Алексей Кудашов: "У Дацюка небольшой дискомфорт"

Тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о подготовке команды к матчу с Швецией в рамках Евротура. Встрча состоится сегодня, 19 апреля.

- Бывальцев сыграет в тройке с Гусевым и Дадоновым. Он никогда не выступал с такими сильными партнерами, почему решили его поставить в это звено?

- Каждый игрок начинает с низшей лиги, с юниоров, а потом многие становятся большими хоккеистами. Бывальцев - играющий парень, головастый, решили попробовать такой вариант.

- Почему Дацюк остался в Новогорске?

- Не стали усугублять небольшое, не повреждение даже, небольшой дискомфорт.

- Почему пригласили Кошечкина?

- Даем ему шанс на хорошей волне продолжить сезон после Олимпиады и клуба. (Алексей ШЕВЧЕНКО)