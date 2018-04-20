Алексей Кручинин: "Не стоит что-то выдумывать, нужно сыграть от простоты"

Нападающий сборной России Алексей Кручинин считает, что ему и его партнерам по звену - Кириллу Семенову и Илье Михееву - нужно сыграть попроще в матче Чешских игр против команды Финляндии.

Россия 21 апреля в рамках Чешских игр проведет в Пардубице матч против Финляндии, на следующий день российская команда встретится с Чехией.

- Нормально добрались, получилось даже отдохнуть перед тренировкой. В начале занятия лед был неплохой, но потом стал вялым - шайба начала скакать, - цитирует ТАСС Кручинина. - Но все будут играть в равных условиях.

Тренировался в одном звене с омскими парнями - Семеновым и Михеевым. В принципе они парни рабочие, играют в достаточно простой хоккей. Думаю, что договоримся о нюансах игры в чужой зоне. Нам не стоит что-то выдумывать, нужно сыграть от простоты, главное, чтобы была самоотдача.

Ребятам вчера в матче со Швецией (1:2) не хватило взаимопонимания, все играли немного вразнобой. Не было такого понимания в чужой зоне, поэтому шайба не держалась и не получалось создать много моментов. Плюс ребята из-за океана приехали, нужно время на акклиматизацию и чтобы опять привыкнуть к большим площадкам.

Не могу сказать, что у меня большой опыт Евротуров - всего один раз съездил. Это было как мимолетное видение, увидел, как играют на таком турнире. Финнов обыграем, если будем выполнять тренерскую установку. Надеюсь, что это моя команда - я им в прошлый раз забил.