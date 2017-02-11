Алексей Кручинин: "Гол за сборную – самое значимое событие в моей карьере"

Форвард сборной России и Алексей Кручинин подчеркнул, что считает заброшенную шайбу в дебютной игре за национальную команду самым значимым на данный момент событием в карьере. В четверг россияне со счетом 2:1 обыграли финнов в первом матче шведского этапа Евротура, вынесенном в Санкт-Петербург.

– В дебютной игре все здорово получилось, я очень рад, что забил, помог команде победить, – приводит "Р-Спорт" слова Кручинина. – После игры телефон просто разрывался, много поздравлений получил, это очень приятно. Столько поздравлений еще никогда не было, если про хоккей говорить, но это и понятно. Все-таки гол за первую сборную – это большое событие, пока самое значимое в карьере. Это то, что каждый игрок мечтает почувствовать. В следующих матчах задача – выигрывать и забивать.

Шайбу (первую за сборную) для меня ребята забрали и подписали. Если честно, не планировал ее забирать, но раз мне вручили ее, то, конечно, оставлю. Дело в том, что, когда я попал во вторую команду СКА, то забрал свою первую шайбу. И в том сезоне она так и осталась единственной, так что с тех пор я шайбы не собираю.