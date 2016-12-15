Алексей Бадюков: "У Ковальчука и Дацюка игра не получилась"

Бывший нападающий ЦСКА и "Ак Барса" Алексей Бадюков после поражения России от Швеции в матче Кубка Первого канала отметил, что недостаточно хорошо сыграли лидеры. По его словам, очень разочаровал третий период.

– Да, многих наших лидеров не было, но шведы все равно были готовы к игре первым номером. У россиян было немного моментов в большинстве, но они их не реализовали. Старались владеть шайбой в зоне атаки, пытаясь создавать моменты, но шведы грамотно сыграли на своем "пятаке". А гол в пустые ворота, который мы пропустили – болезнь всех команд, желающих победить. Не понравился мне и третий период. Не увидел там никаких опасных моментов. Он разочаровал.

Характер? Да, он есть, но не хватило лидерских качеств. Ковальчук и Дацюк старались, двигались, но уложить соперника "на лопатки" не смогли. Конечно, у большинства позади тяжелый чемпионат КХЛ, силы не беспредельны. А чтобы выигрывать такие матчи, как со сборной Швеции, надо биться с первой минуты, а не доводить решение исхода матча до последних минут.

Автогол тоже сыграл важную роль. Но, чтобы не получать такие шайбы в свои ворота, надо больше забивать.

Ковальчук и Дацюк? Этот матч у них не получился. Но уверен, что в следующей игре хоккеисты СКА будут активнее и намного лучше. Они понимают, что от них ждут многого, особенно на домашнем турнире. Если команда проигрывает, значит, лидеры сыграли недостаточно здорово. Такие, как Ковальчук и Дацюк, должны переламывать ход встречи. Сегодня не получилось. Чтобы побеждать дальше, ребята должны стать одним целым, проанализировать все и спокойно восстановиться, а непосредственно перед следующим матчем получить сильный эмоциональный всплеск. (Ярослав СУСОВ)