Алексей Бадюков: "Плотников? Он увидел "грузовик" и выбросил шайбу"

Бывший хоккеист "Ак Барса" и комментатор Алексей Бадюков подчеркнул, что сборная Швеции, одержавшая победу на Кубке Первого канала, сыграла грамотно. По словам Бадюкова, хорошо со своими обязанностями справлялись лидеры сборной России.

– Сборная Швеции – лучшая команда Кубка Первого канала?

– Они грамотно сыграли, у них сильная команда. Но это не говорит ни о каком конкретном преимуществе. Современный хоккей очень быстротечен. Сегодня проиграл, завтра – выиграл.

– После первого матча сборной России со шведами вы сказали: " Если команда проигрывает, значит, лидеры сыграли недостаточно здорово". Исправились?

– Да! Очень здорово сыграл Дацюк по многим показателям. Продуктивно работал и Ковальчук. Плотников хорошо выполнял свои функции.

– Момент, когда Плотников выбросил шайбу за пределы площадки, не удивил?

– Удивил. Но дело в том, что Сергей получил шайбу на своем "пятачке" за долю секунды понял, что, если шайбу потеряет, то будет опасная контратака. Вот и выбросил его. Это то же самое, если на тебя несется грузовик. (Ярослав СУСОВ)