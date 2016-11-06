Алексей Бадюков: "На Кубке "Карьяла" сборная России физически превзошла соперников"

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков подвел итоги Кубка "Карьяла" для сборной России, которая победила на этом турнире. Он отметил, что состав оказался вполне боевым.

– Если подводить итоги Кубка "Карьяла", для нашей команды они положительные, поскольку впервые за пять лет мы выиграли турнир. Это показательный момент. Причем мы это сделали молодым составом. Я бы не назвал его экспериментальным. Он получился достаточно боевой. Наверное, в данном формате Евротура такой состав и должен играть, за исключение Кубка Первого канала.

– Почему?

– На этот турнир нужно приглашать более известных хоккеистов, которые у нас есть, а на остальных трех этапах нужно использовать молодежь. Что касается непосредственно Кубка "Карьяла", в равной степени проявили себя все хоккеисты. Самое главное, что мы физически превосходили соперника. Это уже вопрос к оппонентам, почему они были в таком состоянии.

Если говорить о матче с финнами, на первых минутах у нас была нервозность, но потом пришла уверенность. Самое главное – умение сборной России использовать ошибки, которые рано или поздно появлялись и у финнов, и у чехов, и у шведов. Мы использовали эти ошибки, правда, не всегда. Где-то пятьдесят на пятьдесят. А в целом играли по счету, по сопернику, когда нужно было прибавить – прибавляли. Не сказал бы, что мы играли натужно, на максимальных скоростях. Смотрели, что предлагает соперник. Думаю, финны разочаровали местных болельщиков своей игрой, уступив в двух встречах. Не знаю, как они сегодня сыграют со шведами. Наверное, постараются хлопнуть дверью в родных стенах.

Что касается чехов, без Коваржа они смотрелись не то что блекло, но хуже, чем наша команда. Мы видели по третьему периоду, что они практически ничего не создали при счете 2:0. Пытались, но конкретного навала сделать не удалось. Самое главное, что получилось у нашей сборной, – это выход из-под давления. И финны, и чехи, и шведы пытались активно пойти вперед, с подключением защитников, но мы грамотно обрезали. То есть находились те игроки, крайние нападающие, как в случае со шведами, когда Светлаков убежал один на один. У нас получались моменты, и это очень важно, потому что европейский хоккей быстрый, и именно на таких ошибках нужно ловить соперников, которые проигрывают в счете. В целом мы сыграли грамотно. Вроде бы ребята молодые, но видно, что обученные, и в своих клубах они привыкли выполнять определенные задачи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)