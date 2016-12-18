Алексей Бадюков: "Может, Умарк скажет, что его неправильно перевели"

Бывший хоккеист "Ак Барса" и комментатор Алексей Бадюков подчеркнул, что сборная России могла обыграть сборную Швеции в матче Кубка Первого канала, если бы играла с таким же настроем, как против Чехии и Финляндии. Также Бадюков прокомментировал слова шведского нападающего Линуса Умарка. Напомним, что шведы досрочно стали победителями турнира, одержав победы над россиянами (3:1) и финнами (4:2). После воскресной встречи со сборной Чехии (1:4) Умарк заметил: "Рад победе на турнире: мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, что этот турнир был приурочен к семидесятилетию российского хоккея, мы счастливы, что уничтожили праздник".

– Удивила ли сборная? Нет. Конечно, ошибки были, но уверен, этот турнир станет уроком для нашей национальной команды, – подчеркнул Бадюков. – Мы должны понимать, что в таких скоротечных турнирах каждая неточность может стать решающей.

– Ошибка в Кубке Первого канала – поражение со шведами (1:3)?

– Знаете, если бы мы вновь сыграли со шведами, только с настроем, как против Финляндии или Чехии, то победили бы. Такая же ситуация случилась и в полуфинале чемпионата мира. Но там была Финляндия. Мы всегда рассчитываем на победу в домашних турнирах, а тут такие осечки…

– Линус Умарк сказал: "Мы счастливы, что уничтожили российский праздник".

– Да, конечно, неаккуратно он это сказал. Знарок же ему ответил: "Я думаю, ребята сейчас прочитают, и Умарку очень несладко придется в чемпионате". В КХЛ и так против легионеров играют особенно жестко, потому что они слишком вольготно себя чувствуют. Есть хорошие и порядочные легионеры, а некоторые позволяют такие высказывания. Но это стиль общения многих людей, не только спортсменов. Конечно, приятно выиграть турнир у хозяев, но это ни о чем не говорит. Россияне – лидеры Евротура. А шведы на Кубке Карьяла вообще последнее место заняли. Можем теперь также ответить Умарку. А, может быть, швед потом скажет, что его неправильно перевели? Может, он хотел сказать, что приятно побеждать, особенно в России? Тут надо с самим Умарком разобраться. (Ярослав СУСОВ)