Алексей Бадюков: "Молодые ребята получают опыт через Евротур"

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков подвел итоги первого матча сборной России на Кубке "Карьяла" против Финляндии (5:1). От отметил, что подопечные Олега Знарка находятся в хорошей физической форме. В субботу россияне встретятся со сборной Швеции.

– Матч получился очень хороший для нашей команды. Молодые ребята получили опыт, через Евротур. Были разные мнения, нужен он или нет, и такие матчи показывают, что именно молодой состав нужен на этот этап. В феврале будет Швеция. Вроде бы нет лидеров, но себя проявляют разные игроки. В прошлом году в Чехии себя показали именно молодые ребята. Впоследствии они стали попадать и на чемпионат мира, и на Кубок мира, Телегин, например. Роман Любимов сыграл два матча в прошлом году на Евротуре, набрав три очка, а потом восемь очков положил в свою копилку на чемпионате мира, а сейчас добрался до НХЛ. То есть это отличный трамплин для многих хоккеистов. В Хельсинки у нас сейчас находятся 23 игрока, а расширенный список состоит из 40 человек, а то и больше. Многие ребята имеют шансы попадать в сборную и продвигаться в карьере.

– Если возвращаться к игре с финнами, ожидали, что наш молодой состав переиграет более опытных соперников?

– От финнов ожидал большего, чем игры на контратаках и расчета на большинство, потому что в равных составах они проводили не так много атак. Наши ребята четче действовали в своей зоне, были опасные броски и с контратак, и от защитников. Очень многие, например, звено Горшков – Красковский – Лещенко, получили опыт игры в обороне в своей зоне. На больших скоростях на международной арене надо к этому привыкать. Это самое главное, что получают парни, ведь игра здесь быстрее в два раза. Не потому, что у нас медленный хоккей, просто идет регулярный чемпионат, и на таких скоростях ты долго не выдержишь. А здесь международный скоротечный турнир.

Если говорить о персоналиях, с лучшей стороны проявил себя Валерий Ничушкин. Он получил приз лучшего игрока матча. Очень рад за Анатолия Голышева, который на международной арене здорово смотрится. У него большое будущее. На своем уровне сыграл Ткачев, забросил шайбу. Видно, что его действия грамотные, и понятно, откуда это все идет.

Илья Сорокин год назад проиграл на Кубке "Карьяла" 1:2 финнам. Сейчас вышел победителем. Главное, что сборная растет, учитывает ошибки прошлых лет и двигается вперед.

– Бросилось в глаза, что наша команда сыграла очень агрессивно и превзошла соперника в желании и скорости. Это Знарок подобрал ключи к ребятам, чтобы настроить их должным образом?

– Понятно, что он настроил ребят. Особенно важным было начало матча – первые 10 минут. Нужно было привыкнуть к другому хоккею, к команде в условиях игры, приноровиться к сопернику. Отмечу, что все хоккеисты, хоть и молодые, играют основные роли в своих клубах. Было опасение, что многие приедут уставшими, все-таки два с половиной месяца идет чемпионат КХЛ. К третьему периоду ребята могли устать. Но ничего подобного не произошло. Наоборот, мы в заключительном периоде превзошли соперника в скорости, поведя в счете. Практически никаких моментов финны не создали, не получилось никакого навала. Наша команда прессинговала в чужой зоне, а это говорит о хорошей физической готовности, что, конечно же, порадовало.