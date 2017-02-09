Алексей Бадюков: "Главное, что Россия выиграла, а заслуженно или нет – другой вопрос"

Эксперт Алексей Бадюков после победы России над Финляндией (2:1) в матче Евротура отметил, что нападающий Степан Санников является явным претендентом на поездку на чемпионат мира.

– Не сказал бы, что игра получилась скучная, – рассказал Бадюков. – Надо понимать психологическое состояние ребят, которые сегодня выходили на лед: что они хотели и что сделали. У кого-то получалось, у кого-то нет. В начале матча мы попытались активно пойти вперед, большинство не получилось, хотя можно было бы рассчитывать на какой-то коварный бросок. По крайней мере, активные действия были. Потом ребята немножко сжались в своей зоне, проигрывали среднюю зону. Финны действовали более раскованно и без проблем входили в нашу зону.

Во втором периоде мы пересмотрели свое видение, расслабились и за счет работы пошли вперед более активно. Стали появляться моменты. В итоге Кручинин со своей тройкой очень продуктивно сыграл и забросил шайбу. Но все равно соперник имел достаточно моментов, чтобы счет был не в нашу пользу. Шестеркин, конечно, нас подтаскивал. Самое главное, что сегодня произошло, это победа, а заслуженная она или нет – уже другой вопрос.

– Как стоит оценивать то, что Олег Знарок верит в игроков вроде Голышева, которые проводят слабый сезон?

– Есть много примеров, когда хоккеист плохо выступает за клуб и играет в сборной. Был такой игрок – Александр Суглобов. Он в Ярославле не попадал в состав, но его стабильно вызывал в сборную Плющев. Он играл, причем довольно успешно, забрасывал победные шайбы. Так же и здесь. Можно все что угодно говорить, что Голышев выкладывается или не выкладывается, но он прибавил в третьем периоде. Сам себе доказал и Знарку, что хочет играть.

– Кого еще из ребят могли бы отметить?

– Федоров был сегодня активен, но в принципе все ребята сыграли ровно настолько, насколько от них требуют в клубе. Сибирские игроки пытались давить. Много бросал Санников. Он вообще выполнял очень много черновой работы. Это самый явный претендент на поездку на чемпионат мира. И Максим Шалунов. Насчет Шумакова не знаю. Егор Рыков сыграл больше времени, чем проводит за СКА. В питерском клубе он в среднем играет одиннадцать минут, и было видно, что ему тяжеловато. Но по одному матчу нельзя делать выводы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)